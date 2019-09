El brazalete del Liceo será solidario

El brazalete del Liceo será diferente en cada partido que juegue en casa, en el Palacio de los Deportes de Riazor. El club verdiblanco y su nuevo capitán, Dava Torres, han decidido que quieren ayudar a diferentes iniciativas sociales en cada encuentro que el equipo dispute como local. La idea es dar visibilidad a distintas organizaciones y que puedan recibir el apoyo de los aficionados que acudan al Palacio. Hoy, en el estreno contra el Barcelona, será a favor de la lucha contra el cáncer de mama. “Es un proyecto en el que podamos dar visibilidad a cualquier asociación que lo necesite para sus acciones. Llevaremos un brazalete diferente en cada partido de casa y tendrán un sitio en el pabellón y podrán recaudar dinero para su asociación”, indicó el propio Dava Torres en DEPORTES COPE CORUÑA.

TEMPORADA CON MUCHO CAMBIOS

Dava sustituye en la capitanía a un histórico como Josep Lamas, que ha pasado a integrar el cuerpo técnico de Juan Copa. Hombres importantes como Edu Lamas y Xavi Malián han dejado la plantilla, que ha sufrido mucho cambios. De todos modos, el objetivo del Liceo seguirá siendo pelear por todos los títulos. El sistema de competición de la OK Liga ha variado. Esta campaña el campeón se decidirá en los play offs. El cuadro coruñés será el único club no catalán que estará presente en la máxima categoría. Se estrenan ante el coco de la competición, un Barça que siempre es el favorito para ganar la Liga. Se espera una gran entrada en el Palacio de los Deportes de Riazor. El duelo dará cominezo a las 20:30 horas