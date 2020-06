Bóveda: “Tenemos presión, sin duda, podemos perder mucho y ganar no tanto”

Eneko Bóveda se incorpora al trabajo de toda la plantilla, tras superar la lesión muscular que le ha impedido ejercitarse con normalidad en las últimas semanas. “Estoy bien, estaba muy ansioso por incorporarme, por vivir un poco el día a día en grupo, que también para los demás ha sido diferente y difícil también, pero con lesiones, peor, y ahora mismo, soy uno más. Cosa que tampoco garantiza que no me vaya a pasar nada de aquí a final de temporada”, declaró.

El defensor vasco confiesa que hay presión en el vestuario por la lucha por el objetivo de la permanencia. “Presión tenemos sin duda. Al final tenemos un reto en el que, si bien no se puede decir matemáticamente que no tengamos opción de tirar para arriba, se puede decir que podemos perder mucho y ganar no tanto. Entonces, el reto es difícil porque es evitar algo malo. No conseguir algo bueno, sino evitar algo malo. Al final echaremos cuentas de cuántos partidos hay que ganar, pero después yo creo en enfocar cada partido como intentando llegar a tu máximo nivel y dejar un poco al lado objetivos grupales, o dónde está el equipo clasificatoriamente, las urgencias y necesidades que tiene. Uno si se acerca a su mejor versión, y lo hacen esos once jugadores en el campo, se traslada al equipo”, comentó.

El lateral considera importante arrancar con buen pie el domingo 14 de junio ante el Sporting de Gijón. “Matemáticamente todas las jornadas valen lo mismo, pero luego es verdad que yo creo que cuando ganas un partido, estás más cerca de ganar el siguiente que cuando pierdes un partido. Porque el estado de ánimo influye y no hay más que ver nuestra curiosa temporada. Para empezar prefieres empezar ganando, seguir ganando y terminar ganando, pero sí que se entiende que puede ser importante por el hecho de que a uno no le aprieten miedos o temores o fantasmas de meses atrás”.