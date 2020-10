Bóveda: “No se puede extraer ninguna conclusión”

Eneko Bóveda frena cualquier tipo de euforia (si la hubiese). Así de claro se expresa el jugador vasco tras el triunfo por 5-0 ante el Arzúa en Riazor: “De cara al nivel que puede tener el equipo, no se puede extraer ninguna conclusión, ni buena ni mala. Para mí, sirven cero como diagnóstico del equipo. Después, cosas como la actitud, ver que la gente quiere hacer lo que se practica durante la semana y un poco el estilo de juego que quiere implantar el entrenador y lo que el Dépor quiere hacer. Para eso, sí”. Y es que, por ahora, el cuadro de Fernando Vázquez ha tenido dos amistosos ante conjuntos de Tercera División, la misma categoría que el rival del sábado, que será el Bergantiños en As Eiroas. Por ello, Bóveda entiende que poco se parecerán estos partidos a los de competición, en donde los blanquiazules tienen que ir a tope desde el inicio porque todos los puntos cuentan: “Es una temporada que puede ser preciosa o muy dura. Los focos van a estar sobre nosotros. Por historia, por lo que mueve y por empaque está muy por encima de la categoría, pero luego va a los números y ver cuántos equipos quieren subir y cuántos acaban subiendo ves que es un objetivo muy difícil, pero todo lo que no sea un ascenso nos sabría a poco o a nada”.

Eneko es uno de los nombres que quedan de la pasada campaña. Tras una negociación con los dirigentes de la entidad herculian, ambas partes acordaron ampliar su contrato un año más, hasta junio de 2022. Tuvo ofertas pero decidió quedarse en A Coruña: “Uno tampoco se tiene que hacer el importante ni vender nada. Cuando se acepta una oferta es porque es la mejor para él,. Detrás puede haber motivos deprotivos, económicos, de afecto o de cariño... con todo el pack, aquí estoy. Sueño con que sea el año más bonito desde que aquí estoy”, reflexiona un futbolista que debe ser un hombre importante en el proyecto de este curso, tanto dentro como fuera del terreno de juego.