Bóveda: “Nos gustaría que la última jornada fuese unificada”

El final de la primera fase está marcado por los positivos del Racing de Ferrol. El equipo verde ha tenido que aplazar los partidos contra el Coruxo en O Vao y el Guijuelo en A Malata y ahora la pelota está en el tejado de la Federación. Bóveda tiene claro que la solución para por llegar todos en las mismas condiciones a la jornada decisiva: “Es un poco deja vu. No vamos a decir lo contrario. Nos gustaría que la última jornada fuese unificada. No me gustaría que nos quedase esa sensación de que no se jugasen todos los partidos a al vez. Espero que hagan el esfuerzo de encajar todas las piezas y que se juegue la última jornada de forma unificada. En ese sentido, considera aplazar también la jornada de este fin de semana no es tan decisivo: “No me parece tan definitivo como la última. Sería una decisión de última hora, uno siente a veces que le trastoca. En mi caso, le doy más importancia a la última jornada porque creo que van a llegar muchas cosas abiertas y creo que se va a hacer así”

VICTORIA CONTRA El PONTEVEDRA

El Deportivo ganó al Pontevedra 1-0 en Riazor en un partido muy importante para el futuro del equipo blanquiazul, que dio un gran paso para, al menos, evitar un primer descenso en la primera fase. Aunque eran puntos vitales, Eneko Bóveda quiere evitar cualquier tipo de triunfalismo: “Un mini mini mini mini alivio. Una gran alegría pero alivio como tal, mirando nuestro objetivo, poco. Muchas ganas del siguiente partido y consolidar ciertas cosas que creo que se hicieron bien, pero alivios, pocos”. En ese sentido, el vasco avisa sobre los famosos puntos de inflexión. Parece que cada victoria puede marcar un antes y un después: “Esto no es quitar el corcho y que empiece a salir todo. Hubo sueños y hubo expectativas pero eso nos aleja de la realidad que es sacar los partidos adelante. Se trata de sacar los puntos”

CELTA B

“Lo más duro es para los aficionados. Seguramente tienen sus piques y les gustaría que ese pique, que debe ser sano, sea más de igual a igual y con los primeros equipos. No estamos para elegir partidos. Lo psicológico y lo emocional tiene que quedar en un segundo plano. Hemos tenido tiempo de sobra para asimilar que somos jugadores de esta categoría y ellos están siendo mejor que nosotros. Tenemos que respetarlos”. Admite Bóveda que la derrota de la ida fue dolorosa: “La opción de perder un partido ni se contemplaba. Salió hasta en medios nacionales, en medios nacionales, y esa derrota nos hizo daño. Curiosamente, en una primera parte en la que fuimos mejores y fue de los mejorcito de la temporada”