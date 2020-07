Bóveda: “No iría con el pecho fuera por lograr la salvación, pero en privado lo celebraría mucho”

El Deportivo de La Coruña tiene la oportunidad de dar un paso definitivo hacia la permanencia si logra vencer el domingo a un Extremadura que ya es matemáticamente equipo de Segunda B. Eneko Bóveda destaca la importancia de mantener la categoría, después de todo lo sucedido en la presente temporada. “No se me ocurriría ir con el pecho fuera por Coruña por conseguir la salvación en Segunda División con el Dépor, pero dentro del vestuario sería un logro, un desahogo tremendo porque realmente en muchos momentos ha estado difícil. Sigue estando difícil y seguro que por el camino muchos han perdido la fe. En privado y con la boca pequeña, lo celebraríamos muchísimo”, comenta.

El defensor vasco reconoce el mal partido realizado contra el Málaga en La Rosaleda (1-0), pero quiere pasar página y centrarse en el encuentro del domingo en Riazor. “Tenemos un partido precioso ahora. El más bonito, el más importante del año. Las vueltas a la cabeza, las menos posible y a competir y disfrutar de la competición y de un premio humilde, pero importante ahora mismo para nosotros, que está ahí”, señala.

El Extremadura llegará al feudo herculino sin objetivos en juego, ya que ayer se consumó su descenso a la categoría de bronce. “Al final cuando estás jugándote algo muy importante, te puede servir para hacer esfuerzos extra que en otras circunstancias no harías o te puede influir como una mochila pesada con la que cargas y te deja paralizado. Es un arma de doble filo y nada, respetar al Extremadura como cualquier rival de la categoría. Lo mejor es esperarse un buen rival y desde ese respeto, preparar el partido y sobre todo buscar un buen Dépor”, comenta.

Bóveda hizo también una reflexión sobre el VAR: “Alrededor del fútbol no es una novedad que se pase más tiempo hablando de arbitrajes que de fútbol. Eso viene así con VAR sin VAR. De alguna manera, el hecho de que haya VAR me da la sensación de que da más fuerzas a todos aquellos que quieren protestar porque bueno, hay más gente que falla. Invita más a la protesta. Yo viendo un poco lo que está siendo el cambio con VAR y sin VAR, no creo que haya sido una aportación muy grande al fútbol al menos de momento. No tenemos nadie demasiado claro cuando se echa mano de esta herramienta. Incluso a veces da la sensación de que para los árbitros también resulta incómoda porque dependes un poco de la realización, de la calidad de la toma y de otra persona. Todos asumimos que con el VAR se falla menos, pero al mismo tiempo eso hace que cada fallo influya más en el resultado. Se pierde la aleatoriedad. No sé hasta qué punto es el fútbol más o menos justo con esta herramienta. Tampoco me quiero meter en actuaciones concretas de los árbitros con nosotros ni en ningún partido”.