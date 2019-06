Bóveda, “ni inflando globos ni comprando serpentinas”

Eneko Bóveda comprende la euforia que puede existir entra la afición deportivista pero asegura que en el vestuario están concienciados con que quedan por delante noventa minutos de máxima dificultad. “Claro que lo entiendo. Uno, entre otras cosas, se aficiona a un equipo para vivir situaciones de estas, que tampoco se dan muchísimas veces en la vida. Están en su derecho de disfrutar de su pasión. Tampoco ellos nos van a perjudicar ni nos van a poner trabas para el domingo. Somos nosotros los que tenemos que salir al campo. Nosotros sí que somos los que no tenemos que estar ni inflando globos ni comprando serpentinas y a dar lo mejor que tenemos”, explicó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con el 2-0 obtenido en el partido de ida, la eliminatoria está de cara para los intereses blanquiazules, pero un gol tempranero del Mallorca en Son Moix podría traer los nervios. “De aquí al domingo te haces mil películas. Un gol en el minuto uno, otro en el veinte, que metes tú antes... Nosotros hemos pasado, dentro de lo que es esto, miserias, estamos al final y no podemos olvidar lo doloroso que es no llegar a los objetivos y eso tiene que hacer que valores donde estás y no dejar ningún cabo suelto”, comentó el lateral diestro blanquiazul.