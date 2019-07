Bóveda: “Si el grupo cree en lo que manda el patrón, seremos un buen equipo”

Eneko Bóveda, uno de los capitanes del Deportivo de La Coruña la campaña pasada, compareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar los primeros días de pretemporada y las expectativas de cara al próximo curso. El lateral considera que el primer ingrediente para realizar una buena campaña es que el grupo tenga máxima confianza en el trabajo de Juan Antonio Anquela. “Mi idea particular es que lo más importante es creer en lo que se hace y si el equipo cree en lo que manda el patrón y se duda poco, ahí vamos a ser un buen equipo. Nosotros no estamos para evaluar, para poner nota a los entrenadores. Nosotros creer en el discurso, el club ha apostado por una línea, en esa línea entramos los jugadores que somos los trabajadores que tenemos que ir a muerte con el club y con la idea que se plantee y eso nos va a hacer un equipo grande”, declaró.

El futbolista vasco comenzó la campaña pasada como central y finalizó como titular en el lateral derecho. De cara al próximo curso, quiere estar donde más pueda ayudar a los plantes del técnico. “Donde más guste al entrenador, esa va a ser la posición que a mí también me guste. Cuando sientes que a un entrenador le gusta lo que haces, pues tú mismo también te vas sintiendo mejor y, por mucho que en wikipedia, en páginas web aparezca una posición, después estamos a la disposición del entrenador y no sería la primera vez que un jugador es de una posición y acaba siendo el mejor en otra”, comentó Bóveda.

El Deportivo iniciará la temporada 2019-2020 con el objetivo del ascenso a Primera. El defensor blanquiazul tiene claro que las exigencias para un club como el coruñés van a ser nuevamente muy altas. “Ya veremos lo que pasa. Las apuestas cada uno mira las plantillas, a principio de año algunas suenan mejor que otras, empieza a sonar que si un equipo ha hecho un equipazo y luego no acierta nadie en las predicciones. Nosotros sabemos que nadie va a hablar del Dépor como un equipo más o como un equipo pequeño porque hay un escudo que pesa, un estadio que pesa y eso hace que la gente mire al Dépor como un equipo potente de la categoría, pero con eso no ganamos ni un punto”, apuntó el vasco.

El zaguero cree que hay que olvidar lo sucedido el curso pasado y comenzar de cero. “El equipo ya cuenta con unos mimbres diferentes, por lo tanto va as ser diferente. Los jugadores y el cuerpo técnico son diferentes y de poco sirve compararnos con el del año pasado porque no va a ser el mismo Dépor. Lo mejor es empezar de cero. El Dépor del año pasado no es el mismo que este Dépor, es otro, y este Dépor va a tener que subir”.

El conjunto blanquiazul disputa esta tarde a las seis y media su primer amistoso de la pretemporada. Se medirá al Fabril en la ciudad deportiva de Abegondo. Llega el momento para Bóveda de detectar errores y generar un estilo propio. “Ahora vendrán los partidos, vendrán los errores, vendrán las cosas que se irán viendo que hacemos peor, mejor y, en función de eso, se va a intentar avanzar, desarrollar una identidad propia, una idea de juego que para mí es lo más bonito de un equipo de fútbol, cuando se ve en qué idioma habla o qué quiere hacer un equipo”, finalizó Eneko Bóveda.