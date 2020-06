Bóveda: “Faltan diez partidos y hay que ganar la mitad”

El Deportivo se estrenó con un empate a cero ante el Sporting de Gijón en Riazor y entra en el tramo decisivo de la temporada en zona de descenso. Los de Fernando Vázquez no hicieron un buen partido y sólo pudieron sumar un punto ante un conjunto, el asturiano, que sin hacer un gran encuentro mandó un balón al palo en la ocasión más clara durante los noventa minutos.

El Dépor tiene 36 puntos y Bóveda, uno de los veteranos del vestuario, tiene claras las cuentas: “Faltan diez partidos y hay que ganar la mitad. Los equipos a los que nos enfrentamos son como nosotros. Un objetivo muy claro y hay que dejar los miedos a un lado y hay que afrontarlo de forma valiente. Más que un tema de fútbol, es algo emocional”.

La primera oportunidad de sumar el primer triunfo es el miércoles en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Los dos equipos llegan empatados a puntos, y los coruñeses se impusieron en la ida 3-2. Es un duelo vital, pero Bóveda evita ponerle el clásico y manido objetivo de final: “Es un partido muy importante pero si lo ganamos seguiremos preocupado y si perdemos seguiremos con fe. Con esto, no quiero quitarle importancia”. De cara a ese compromiso, Vázquez recupera a Mollejo, que se perdió el duelo ante el Sporting por sanción, y probablemente a Aketxe. Las gradas del Tartiere estarán vacías lo que, en teoría, debe beneficiar al Dépor en esta ocasión. Entre los futbolistas hay diferentes opiniones sobre si influye o no en el juego: “No lo noté demasiado. Al principio tal vez. Se habla tanto que se alimenta la leyenda. Sobre todo, antes de empezar te fijas más y le das una importancia mayor. Evidentemente la belleza del fútbol es mucho menor, pero a la hora de jugar no lo noté demasiado. En el juego te centras en otro tipo de preocupaciones. Hablando con algunos, hay sensaciones de todo tipo. Algunos que lo notaron más pero no tuve sensaciones extrañas”, reflexiona el vasco.

Por último, también se refirió a algunos desajustes defensivos que provocaron ocasiones del Sporting. El zaguero reconoce que la forma de jugar del Dépor fue distinta a antes de la crisis del COVID y que deben decidir si seguir así y corregir los fallos o volver al planteamiento anterior: “Hubo errores defensivos, el mío incluido. Arriesgamos, sobre todo en la primera mitad, más de lo que veníamos haciendo y eso expuso más a la línea defensiva y siempre estás más cerca de conceder una jugada en la que un jugador se planta delante del portero. Son riesgos que se asumen y si seguimos por este planteamiento habrá que ajustar y limitar esos riesgos y esas pérdidas”.