Bóveda: “Estoy disfrutando del fútbol ahora y deseando jugar en Alcorcón”

Eneko Bóveda fue el autor del segundo tanto del Deportivo en la victoria del sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas. Asegura que el buen momento de resultados que atraviesa el equipo con seis victorias consecutivas le ayuda a disfrutar cada partido al máximo y prefiere no pensar en objetivos ambiciosos como el play off sino en vivir jornada a jornada. “Una cosa que me ha gustado mucho en este nuevo planeamiento de Fernando cuando le escuchaba hablar, es el enfoque semana a semana y mirando más a los puntos que a estar continuamente pensando si estamos dos puntos por encima o por debajo, si gana este o no, porque eso supone un estrés que no va a ningún lado. Tenemos muy claro que X puntos dan la salvación. Después de lo que hemos sufrido, en un momento dado parecía muy difícil y por encima de todo eso, yo estoy disfrutando del fútbol ahora, estoy deseando jugar en Alcorcón y deseando ganar al 'Alcor' y vamos más semana a semana aunque parezca un tópico. ¿Que se puede hablar de objetivos mayores? Pues ilusión uno tiene, pero por encima de todo, sientes que tienes muchísimas más ganas de que llegue el siguiente partido que cuando no te encuentras o las cosas no te salen”, comentó el vasco.

El defensor blanquiazul destacó la importancia de la afición, tanto por la presencia de más de 27.000 aficionados en el estadio, como por el recibimiento al equipo antes del encuentro. “Primero de todo dar las gracias y no sé si concienciar o hacer pensar un poco a la gente que viene a al campo que evidentemente la responsabilidad mayor es nuestra, pero todo el mundo tiene la opción de poner su grano de arena. Un mensaje negativo nunca va a sumar y uno positivo es posible que sí y eso está en manos de cada uno. Y ahora claro que nos ayuda un recibimiento así. Uno sale por la calle y seguro que la gente que vive en Coruña siente más el cariño de la gente y claro que eso hace que luego vayas a entrenar con un estando de ánimo mejor, que recibas mejor la crítica y acabar siendo un equipo mejor”, señaló.