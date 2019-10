Bóveda: “El carnet de jugador no se da o se quita en diez partidos”

Eneko Bóveda defiende la calidad de la plantilla blanquiazul, a pesar de la crisis de resultados. “Yo defiendo que el carnet de jugador no se le da o quita en diez partidos. La gente tiene una trayectoria, son jugadores cotizados. Tengo fe en la plantilla. La semana va bien. Empezó con la mochila cargada, pero espero que se vacíe. El entrenador tiene ideas muy nítidas y eso nos tiene que dar seguridad. El equipo tiene que saber cuál es el plan y eso es en lo que el equipo tiene absoluto convencimiento”, señaló en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El defensor vasco asegura que hay “muchos factores” que influyen en la mala situación del club coruñés. “Es la suma de muchos factores. Si parto de la base que creo que el nivel de la plantilla es buena para la categoría, tiene que haber varios factores que nos llevan a esta situación. La suma de muchas cosas es la que nos ha traído a la situación que está bastante lejos del nivel de la plantilla”, apuntó.

Bóveda no quiere hablar de objetivos. “Te pongas el objetivo que te pongas, siempre te vas a plantear ganar el siguiente partido. Todo lo que sea salirse del guión de partido a partido no le veo mucho sentido. Los objetivos del principio de temporada ahora suenan un poco raros. La fórmula a la que me he agarrado toda la vida es abogar por el día a día. Es en lo que creo. Venir y entrenar bien, que la gente se vea rápida, centrando y despejando bien y hacerlo día a día”, declaró el lateral.