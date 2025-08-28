COPE
Bouldini, a un paso de salir del Deportivo con destino al Granada

La operación se puede cerrar en las próximas horas 

Bouldini, en el partido ante el Racing de Ferrol

Moha Bouldini está a un paso de irse del Deportivo con destino al Granada. La operación se puede cerrar en las próximas horas y el futbolista dejar Riazor para jugar en el estadio Nuevo Los Cármenes en calidad de cedido. Su salida puede hacer que el club coruñés incorpore a un nuevo futbolista de ataque antes del cierre del mercado el próximo lunes 1 de septiembre. El delantero había tenido minutos en las dos primeras jornadas pero, con la llegada de Mulattieri, su rol pasaría a ser de tercer atacante por detrás del italiano y Zakaria, que ha sido el delantero titular en el inicio de liga

LLEGÓ EL PASADO VERANO

Bouldini fue uno de los fichajes de la pasada temporada. Llegó procedente del Levante y disputó 725 minutos repartidos en 22 partidos, en los que marcó un gol. No tuvo el protagonismo esperado y, ante esta situación, se puede cerrar la salida a un Granada que ha vendido en los últimos días a Boyé al Alavés y que podría perder también a Weissman

