Borja Valle tiene una oferta del fútbol israelí

El Hapoel Be'er Sheva ha puestos sus ojos en Borja Valle. El club israelí está interesado en hacerse con los servicios del futbolista blanquiazul en este mercado de invierno y le ha transmitido ya una oferta en firme al jugador. El de Ponferrada finaliza su vinculación contractual con el Deportivo de La Coruña en el próximo mes de junio, pero no cerraba la puerta a una posible salida en su última comparecencia ante los medios de comunicación. “No sé lo que va a pasar. Es cierto que los mercados de invierno son una locura. Estando en la situación en la que está el Deportivo, es entendible que haya cambios, que haya entradas y salidas. Yo no me voy a centrar en mi caso única y exclusivamente. Yo lo que sé es que voy a ser Borja Valle hasta el último día, esté aquí diez años o esté aquí un día más”, comentó el pasado 7 de enero en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Desde el club herculino no se han puesto en contacto por el momento con Borja Valle para transmitirle el deseo de que abandone la entidad en este mercado invernal. El berciano fue titular en el primer partido de Fernando Vázquez al frente del equipo ante el Numancia, estuvo en el banquillo contra el Racing de Santander el pasado jueves y se quedó fuera de la lista del último enfrentamiento ante el Cádiz por una lumbalgia.

El Consejo de Administración deportivista continúa trabajando para realizar incorporaciones y también en posibles salidas. Fernando Vidal habló en la Junta de Accionistas del pasado 14 de enero de la posibilidad de realizar hasta nueve refuerzos.