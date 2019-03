Borja Valle respalda a Natxo

El empate a cero contra el Almería en Riazor supuso el quinto partido sin ganar del equipo coruñés como local. Sigue la crisis de resultados de los blanquiazules y el entrenador, Natxo González, es consciente que que cuando no se logran los resultados, los ojos lo miran a él. Ante esta delicada situación, Borja Valle salió en defensa de su técnico: "Lo veo muy enchufado. Nosotros tenemos toda la confianza en él. Lo respaldamos al cien por cien. Creo que el club piensa igual, por lo que no debemos de hablar de esto. Estamos con muchas opciones de conseguir el objetivo, por lo que debemos pensar en positivo y no si el entrenador está o no cuestionado".

El Dépor se mantiene a cinco puntos de la zona de ascenso directo gracias al empate del Granada en su casa ante Las Palmas. La plantilla ya está empezando a preparar el partido del domingo en Oviedo. Borja analiza el mal momento del equipo: "No creo que haya un bloqueo mental. Pienso que hay estados de ánimo y estados de forma a lo largo de la temporada. Es algo lógico y normal. Hay que intentar darle la vuelta".

Diego Caballo volverá a estar disponible después de cumplir un partido de sanción. Carlos Fernández podría recibir el alta médica. Serán bajas Korhn-Dehli por lesión y Edu Expósito, que tiene pendiente un segundo partido de sanción.