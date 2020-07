Borja Valle: “Estoy de acuerdo con cada cosa que diga mi agente”

Borja Valle ha opinado sobre las últimas palabras de su representante, Rodrigo Fernández Lovelle, en redes sociales, en las que el agente opinaba sobre la escasa participación del futbolista berciano. “En enero te dije que nos fuésemos, tenías ofertas muy buenas y te conté el motivo por el que no ibas a jugar más, lo tenía clarísimo. Eres un gran profesional y aunque quieran hacerte daño, nunca podrán hacerlo gente ruin”, comentaba Fernández Lovelle.

Esta mañana, en su rueda de prensa virtual, Borja Valle aseguró estar de acuerdo con su representante: “Estoy de acuerdo con cada cosa que diga mi agente porque él quiere mi bien. Es lógico en una situación tan atípica que hemos vivido en el plano personal y futbolístico. Estar once partidos sin jugar es una situación que no quiere nadie. La tienes que respetar y entender, lo que te jode va por dentro. Es normal que en algún momento una persona que te quiere y que sabe que luchas cada día por jugar y que es inviable y no hay ninguna opción, pues actúe como actuó. Es entendible. Son once partidos en los que no tienen ni un minuto y es normal que se piensen ese tipo de cosas. Ahora la situación ha cambiado, nosotros tenemos la misma actitud y creo que es lo que prevalece. Los actos son los que reflejan como eres”, declaró.

Borja Valle ha sorprendido con su buena actuación como mediocentro en los dos últimos encuentros del Deportivo. “Es una situación un poco atípica. En el vestuario no sorprendió tanto porque desde que llegó Fernando he entrenado casi siempre ahí. Es una situación diferente, en la que me encuentro a gusto, los compañeros me ayudaron mucho, Álex desde atrás me hablaba mucho y me enseñaba y pienso en aportar al equipo”, finalizó.