Borja Valle: “Cada día duele más”

Borja Valle, uno de los capitanes de la plantilla blanquiazul, analizó la situación del Deportivo de La Coruña en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo. “Estamos jodidos. Una semana más el trabajo se te va. Cada día duele más pero tenemos que levantar la cabeza y mirar hacia delante. Es otro golpe que duele mucho. Desde mi punto de vista se vieron cosas mejores que otros partidos y globalmente fue de los mejores partidos”, aseguró el futbolista de Ponferrada.

Con respecto a las críticas y silbidos de la afición, Valle comentó: “La gente muestra su enfado, es normal. En muchos momentos necesitan que les expliquen lo que está pasando. Les dimos las gracias por el apoyo porque no es nada fácil. Le pedimos a la gente que siga creyendo, que no nos suelte la mano. Somos los culpables pero estamos intentado solucionarlo”.

En comparecencias anteriores, el atacante blanquiazul aseguraba que no quería renunciar a pensar en objetivos ambiciosos, pero esta mañana quiso focalizar todos los esfuerzos únicamente en ganar el sábado al Extremadura. “El objetivo es ganar el fin de semana. No pienso a largo plazo, ni en salir del descenso ni en estar en play off. Pienso en ganar el fin de semana”, finalizó.