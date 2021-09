Borja, sobre el artificial: “Se le da más relevancia de la que realmente tiene”

Borja Jiménez compareció ante los medios de comunicación antes del partido del domingo en el estadio Reina Sofía de Salamanca ante Unionistas. Quinta jornada de liga, donde se enfrentan el segundo contra el primero. El Deportivo llega con doce puntos, mientras que los charros tienen dos menos.

EUFORIA

¿Qué podemos celebrar? No podemos celebrar nada. El camino será muy largo. No permitiré que el vestuario llore cuando perdamos ni que sean muy felices ahora. Quedan muchas batallas. No percibo esa euforia en el grupo. Nuestro día a día consiste en que el jugador vea que puede entrar otro si afloja. Nosotros nos tenemos que hacer buenos a nosotros mismos

CÉSPED ARTIFICIAL

“La mayoría de mis partidos han sido en esa superficie. Se le da más relevancia a la que realmente tiene en el juego. No tiene que ser una excusa ni nos tiene que hacer jugar peor. El bote será diferente y cuesta más dominar el balón, pero tenemos que intentar ganar. Será un partido igualado”

UNIONISTAS

“Unionistas ya hizo las cosas bien el año pasado. Será un partido muy difícil, tienen muy claro a lo que juegan. Tiene jugadores por dentro con capacidad de asociarse, gente rápida por fuera y centrales con mucha contundencia”

LATERAL DERECHO

“Es una posición en la que hemos ido rotando. Me gusta tener activos a todo el mundo. Con el tema de Alberto, su inicio no ha sido fácil pero poco a poco está mejor. Es un jugador que será importante para nosotros”

AFICIÓN

“¿A la afición qué más le podemos pedir? No nos carga de más responsabilidad, porque esa ya la tenemos, pero contar con ellos.... no tenemos que defraudarles y hay que dejarnos la vida”

BORGES

“No me extraña que haya salido como un caballero porque es lo que es. Un profesional de los pies a la cabeza. Una grata sorpresa cómo se ha comportado en una situación que no era fácil”