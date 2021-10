Borja pone un NOTABLE ALTO al Deportivo

BALANCE EQUIPO

"¿La nota? Si fuese profesor, reconocería el esfuerzo del equipo. No es sencillo lo que tenemos entre manos. Si lo comparo con otros años a lo mejor la nota sería sobresaliente, pero mi autoexigencia me permite darles un notable alto. Ponerse el escudo del Dépor no es sencillo y creo que el equipo se ha comportado muy bien"

"Construir un equipo es muy difícil. Si ganando todas las jornadas en octubre tienen un equipo hecho, si en noviembre. Los equipos tardan, pero en el fútbol no hay ese tiempo. Es un proceso larguísimo. Hablo de marzo o por ahí y es cuando se jugarán las cosas y se verá un equipo hecho”

TOCADOS

“Jaime bien, sin ningún problema. Vamos 'jugando ' con las cargas. Trilli está con molestias en la zona lesionado. No hay nada específico, que tenga buenas sensaciones. Nos las ha tenido y no ha entrenador. Se está alargando más de lo debido. Hay que tener paciencia, que esté bien y que no tenga dolor

"Trigueros sigue en la última fase de recuperación. A ver si la semana que viene puede empezar a hacer cosas con el grupo”

ZAMORA

“La base la viene manteniendo. Conozco al entrenador, que tiene mucha experiencia en la categoría, y a los jugadores. Nos van a poner las cosas difíciles. No podemos pensar en el puesto que viene, sino que el año pasado quedó por encima de nosotros y jugó el play off. Creo que será un equipo que no pasará problemas”

NOEL

“Con Noel llevamos dos semanas de menos entrenamientos con el primer equipo. Hoy ya ha estado con nosotros. No he hablado mucho con él. Mañana decidiremos”

VÍCTOR GARCÍA COMO LATERAL

“Es un jugador que tiene capacidades para hacerlo bien en esa demarcación. Lo que hacemos con Víctor es extensible al resto de compañeros. Llevamos un mes entrenando con él en esa demarcación. Es un prodigio a nivel físico, buen envergadura para defender centros, rápido para el uno contra uno, se incorpora bien... trabajamos para que sepa detectar cuándo centrar, controlar...

MENUDO

"Imagino que Menudo está como todos los jugadores que no juegan: regular. Cuando firmas en un sitio piensas en jugar prácticamente todo y el rol cuando no juegas no es fácil de aceptar. Pero tanto él como todos. Está entrenando muy bien y tendrá su momento”