Borja Jiménez: “Me voy con la sensación de que me dejé el alma en cada minuto”

En su despedida como entrenador del Deportivo de La Coruña, Borja Jiménez leyó un comunicado en la sala de prensa del estadio de Riazor. Se mostró agradecido por los dieciséis meses en el cargo y deseó suerte al club de cara al futuro. “Siempre he tenido respeto a las despedidas y nunca termino de acostumbrarme a cómo hacerlas. Esta es diferente y especial porque la hago en la sala de prensa donde tantas veces he sonreído por una victoria y donde lloré por primera vez públicamente. Por eso he querido hacerla aquí, donde todo empezó. Era mayo de 2021 y hasta hoy, han sido 16 meses apasionantes. Atrás dejamos miles de horas de entrenamiento, casi cuatrocientas sesiones de trabajo y muchísimos kilómetros paseando por una ciudad donde me he sentido muy querido, recuerdos imborrables que siempre formarán parte de mí. Y ahora, es momento de ser agradecido por todo lo vivido durante este tiempo. Agradecido con la afición. Gracias, muchas gracias a toda esa gente que cada domingo llenaba las gradas de Riazor para empujarnos a una victoria. En mi retina queda el recibimiento del día de la final y las lágrimas con las que todos terminamos ese día. Espero, de corazón, que en algún momento de mi camino pueda devolveros tanto cariño. Y cómo no, gracias a los jugadores por cómo habéis creído hasta el último entrenamiento, porque siempre hemos sentido que nos escuchabais e ibais hasta el final con lo que queríamos en cada momento. Y eso es lo más complicado, después de tantos meses juntos.

Gracias a los capis. Gracias con mayúsculas, a mi cuerpo técnico, os habéis dejado el alma con miles de horas de trabajo.

Gracias a todos los trabajadores del club.

Gracia a la dirección deportiva, por apostar por nosotros en un momento tan importante para el club.

Gracias al Consejo de Administración, encabezado por David.

Gracia a los compañeros de la prensa. He comprendido cómo se trabaja y la importancia que tenéis. Quiero compartir con vosotros que no tengáis ninguna duda de que me habéis ayudado a ser mucho mejor entrenador.

También quiero tener una mención especial para Álex, la otra mitad de esta carta. Por acompañarme en cada aventura de esta profesión.

Dicen que lo más difícil es saber salir de los sitios y yo me voy con la sensación de que me dejé el alma en cada minuto que estuve aquí. Que siempre intenté defender al club y a su gente por encima e todo y por mi parte, tengo la sensación de haberlo conseguido. No sé si nuestros caminos se volverán a juntar, pero allá donde esté siempre os recordaré. Forza Depor”.