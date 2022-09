Borja Jiménez: “Supongo que las medidas de seguridad serán mayores y viviremos buen ambiente”

Tras el partido vivido en Balaídos el curso pasado, con derrota del Deportivo por 2-1 ante el Celta B, Borja Jiménez confía en sumar los tres puntos este sábado. “Yo a nivel personal mío, no es cuestión de que sea una revancha. No me gustaría que se volvieran a repetir las imágenes que vimos y el cierto peligro que pudo haber después del partido. Eso no me gustaría porque creo que está fuera de lo que es el deporte. Lo que me gustaría es ganar el partido”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con las imágenes de la invasión del césped todavía en la retina de todo el deportivismo, el entrenador blanquiazul confía en que las medidas de seguridad sean más fuertes en esta ocasión. “Habrá mejorado. Supongo que las medidas de seguridad serán mayores que las que hubo el año pasado y lo habrán corregido. Viviremos un buen ambiente de fútbol no tiene por qué haber ningún altercado y esperemos que sea así. Esto no deja de ser un deporte y tenemos que llevarlo con la normalidad que tiene le propio deporte”.

Dada la rivalidad existente entre Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo, reconoce Borja Jiménez que es lógico que se vea desde fuera como un partido en el que hay más que perder, que que ganar. “Si ganamos, se va a ver como algo normal y, si perdemos, pues no, pero lo que sí os puedo asegurar es que va a ser un partido fuera de casa ante un rival que contra nosotros va a estar extra motivado y nosotros tenemos que estar en igualdad de condiciones en esa motivación, que creo que el grupo lo está. A partir de ahí, fútbol”.

El técnico abulense no prevé demasiadas novedades en el once inicial. “No creo que sea muy diferente porque no considero que todo este mal. Todavía tenemos gente de la nueva que ha venido que está terminando de integrarse. Es momento de que todos los jugadores demuestren el porqué están aquí, y tendremos que ver a todos para que realmente ellos expresen en el campo el potencial que presuponemos que tienen”.