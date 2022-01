DEPORTIVO-RACING

“Es el partido esperado por todos, pero no será defintivio. Si no ganamos, seguimos líderes y si lo hacemos, más líderes, pero nada definitivo. Trascendental no va a ser. Un partido muy bonito, seguro”

“No creo que sea casualidad que coincida con una jornada donde no hay Primera División. Es un horario dónde hay mucha visibilidad, no sólo en España”

BAJAS

“El tema de Trigueros, que todavía no podrá entrenar con nosotros. Álvaro tiene molestias y hemos decidido que pare dos o tres días, pero no tiene una lesión como tal. Víctor se hizo daño ayer y se perderá algún entreno. Aguirre tiene fiebre, nos da negativo en los test y está a expensas de cómo se vaya encontrando, pero tiene pinta de que puede ser positivo”

PRESIÓN PARA LOS EQUIPOS

“Para nosotros cada partido lleva la tensión de ganar. Nuestra exigencia es máxima, independientemente de quién sea el rival. De momento no la percibo”

“No estoy allí para percibir cual es su ambiente. Cuando un equipo está por detrás busca recortar distancia, pero no se cómo lo están viviendo allí. Nosotros jugaremos para ganar. La única preoacupación es intentar recuperar a la gente que tiene molestias y hacer el mejor once posible”

AFICIÓN

“La afición no tengo duda de que estará a la altura. Quiero que la afición siga apoyando como lo está haciendo. Van a ser determinantes. La gente no nos ha fallado nunca”

DEFENSA ADELANTADA

“Obligamos un poco a los centrales a defender muy lejos para que el equipo esté lo más compacto posible. Son centrales que se adaptan a eso. No es casualidad, es algo buscado en la confección de la plantilla. Si nos hacen un gol corrriendo hacia atrás es algo que yo asumo como entrenador”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado