Borja Jiménez: "¿Si puede haber algún fichaje que sorprenda? Puede ser"

Borja Jiménez deja la puerta abierta a que el Deportivo de La Coruña realice algún fichaje estrella en lo que resta de verano. Su deseo es tener a Lucas Pérez en el equipo al final de este mercado veraniego. El delantero coruñés ya conoce el interés del club herculino, sabe hasta dónde puede llegar en lo económico, pero la distancia por el momento es amplia y el de Monelos continúa con la pretemporada del Cádiz. Sin embargo, no hay duda de que el equipo del corazón del atacante de Monelos es el Dépor y ese es un factor que permite también al técnico blanquiazul conservar esperanzas. Preguntado por si se podía esperar algún fichaje que sorprenda para Primera RFEF, contestó: “Puede existir la posibilidad. Sobre todo necesitamos jugadores que quieran venir aquí. Que vean esto como el momento de ayudar. Ese momento que el club lo necesita y que sientan ilusión por vestir esta camiseta. Eso es lo más importante. Y ese perfil se puede conseguir con jugadores jóvenes que para ellos sea un sueño estar aquí, con jugadores que hayan vivido la mejor época del Dépor y que quieran ayudar porque lo consideren un gran club. Puede ser”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo, en una rueda de prensa realizada en la mañana de ayer, jueves, pero embargada hasta la mañana de hoy viernes.

En su última comparecencia, el técnico blanquiazul había señalado que esperaba realizar todavía cinco o seis incorporaciones más y, desde entonces, se han confirmado las llegadas de Alberto Retuerta e Ibai Gómez. Al hablar de las posibilidades de cara a la delantera, Borja Jiménez no ocultó que tenía claro el nombre y apellidos del futbolista que desea. “Seguimos valorando tres o cuatro incorporaciones. Está claro que arriba en la delantera necesitamos un compañero de Gorka. Estamos siendo pacientes con eso, intentando buscar la mejor opción. A priori tenemos claro que solo va a ser un jugador en esa posición, si encontramos lo que estoy buscando, que yo soy optimista y creo que puede ser muy positivo lo que estoy buscando. Eso está hablado desde hace tiempo y hay que tener paciencia”.

El entrenador deportivista analizó también el fichaje de un futbolista con mucha experiencia en Primera División, como Ibai Gómez. “La posibilidad de incorporar a Ibai es una oportunidad que no debíamos de dejar pasar por su trayectoria, el interés que demostró desde el primer momento en estar con nosotros, en venir a ayudar. Él tiene muchísimas ganas de venir para acá. Así me lo ha transmitido desde el primer momento que hablé con él. No ha habido que convencer al jugador, el jugador estaba convencido y donde quería estar era aquí. Contentos y sabiendo que lo tenemos que poner a entrenar como a todos, que vaya cogiendo el ritmo y adaptándose a la carga de entrenamientos Seguro que es un jugador que nos puede aportar cosas interesantes para conseguir nuestro objetivo. Es un fichaje de mucho renombre por su trayectoria, porque hace poco estaba haciendo goles en Primera División”, apuntó.