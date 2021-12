Borja Jiménez: "Osasuna es el peor rival que nos podía tocar"

Borja Jiménez, entrenador del Deportivo afirmó que el Atlético Osasuna, al que se medirá este jueves en la Copa del Rey en el Estadio Abanca-Riazor, es "el peor rival" que le podía tocar a su equipo en la segunda ronda de este torneo en el que tiene depositadas muchas "ilusiones" el equipo de la categoría de bronce, la Primera RFEF.



"A mí me hace mucha ilusión esta competición y vamos a ir con todo para intentar pasar, sabiendo que nos viene un rival de primer nivel y que viendo su convocatoria deja entrever lo que van a utilizar mañana, con uno solo del filial", explicó en una rueda de prensa telemática.



El técnico blanquiazul explicó que para Osasuna y los equipos de LaLiga Santander el formato de Copa, a un partido, es "muy interesante".



"Es el peor rival que nos podía tocar", comentó el entrenador del Deportivo, quien destacó el "gen competitivo" y el bloque con el que cuenta Jagoba Arrasate, su homólogo en el conjunto navarro.



Jiménez reconoció que tiene la "sensación" de que Osasuna se lo toma "como un partido que no le va a resultar fácil" porque el Deportivo, bicampeón de Copa, sigue teniendo cartel a pesar de estar fuera del fútbol profesional.



"Eres el Dépor y no es lo mismo, con todos los respetos, ganar a un equipo de Primera RFEF que al Dépor, jugar, con todos los respetos, en cualquier campo de Primera RFEF que hacerlo en Riazor", precisó.



El preparador blanquiazul dio normalidad al positivo de Covid que se registró en la plantilla y que obligó a aplazar el entrenamiento matinal para que los jugadores pasaran PCR.



"Es algo que está sucediendo en la sociedad, no hay que darle mayor importancia. Ante los problemas en la vida, hay que sacar pecho y seguir adelante. Hay que tener cuidado para no contagiarnos y llevarlo de la mejor manera porque sabemos que es muy peligroso. Hemos entrenado con total normalidad, con algo más de frío y ya está", dijo. EFE