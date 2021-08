Borja Jiménez 'habla' en el campo

El Deportivo se presentó ante su afición el pasado domingo en Riazor con una derrota ante la Ponferadina en el trofeo Teresa Herrera. El técnico blanquiazul, Borja Jiménez, dio algunas pistas sobre el futuro de la plantilla con las decisiones que tomó durante los noventa minutos.

Repasamos algunos nombres propios y posiciones a reforzar

EXTREMOS

El entrenador necesita extremos. El preparador abulense salió con un centro del campo en rombo compuesto por cuatro centrocampistas: Bergantiños, Villares, Rafa de Vicente y Menudo. Al equipo le costó mucho y apenas inquietó la portería de la Ponferradina. Mucho juego horizontal. “Hemos adaptado el sistema a la predominancia de los jugadores que tenemos y viendo diferentes posibilidades para todo el año. La pretemporada está para ver diferentes cosas”. El equipo mejoró en la segunda parte con la entrada de William de Camargo en la banda izquierda y, posteriormente, de Keko en la derecha. William es el único especialista con puesto asegurado en la plantilla. La continuidad de Keko no está nada clara. “Necesitamos juego por fuera. Es algo numérico. El que haga cuentas de los extremos que tenemos, sabe que vamos a necesitar ahí”.

KEKO Y GRANERO

No fueron titulares y salieron en la segunda parte. Ambos tienen su futuro en el aire. El club querría quedarse con los dos, pero llegando a acuerdos para rebajar sus fichas. Por ahora, el defensa y el atacante se mantienen en la disciplina del equipo y están teniendo minutos, pero Borja sabe que podría quedarse sin ellos para la competición liguera y no puede darles galones hasta saber seguro si estarán a su disposición.

BORGES

Ni calentó durante el Teresa Herrera, gesto claro de que el club no cuenta con él. Borges quiere quedarse y entrena con sus compañeros, algo que no hacen Uche Agbo, Rolan o Cartabia, salidas seguras. La entidad comunicó el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará, entre otros, a jugadores del primer equipo. Todavía no es oficial qué futbolistas estarán en la lista, pero las decisiones con respecto al tico van encaminadas a poner fin a su segunda estancia en Riazor

GANDOY

Tampoco tuvo minutos el pasado domingo y tiene una gran competencia en el centro del campo. No se descarta que pueda salir antes del final del mercado, con la idea de que pueda tener la continuidad que parece que tendrá complicada en A Coruña. Con contrato hasta 2023 y con sólo 22 años, el mercado sub 23 al que pueda acceder el Dépor también puede influir en su futuro.