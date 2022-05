Borja Jiménez no se fía de un descendido Tudelano

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, afirmó que el equipo gallego "valora" la posibilidad de un segundo puesto en el Grupo I de Primera RFEF porque le permitirá afrontar con ventaja el playoff de ascenso a LaLiga SmartBank, ya que con dos empates en las eliminatorias de junio le llegaría para lograr el objetivo de subir de categoría.



"Estamos muy mentalizados de que nos quedan tres partidos importantes porque valoramos mucho la posibilidad de ser segundos, subcampeones, por lo que supone", comentó el preparador deportivista en una conferencia de prensa telemática.



El Deportivo reanuda la competición después del descanso del club la semana pasada por el partido cancelado con el Extremadura tras la exclusión del equipo de Almendralejo, situación que aprovechó su técnico para dar tres días de vacaciones a los futbolistas.



"Parar y darles dos días para que fueran a casa, independientemente de lo que ocurra mañana y en los siguientes partidos, lo volvería a hacer. Los chicos han desconectado y han vuelto con muchísimas ganas y la misma dinámica que traían", aseguró.



Los deportivistas, tras haber perdido la posibilidad del ascenso directo, se centran en defender la segunda plaza, con tres puntos de ventaja respecto al Racing de Ferrol, antes de encarar el playoff.



"Les advertí a los jugadores de que no pueden relajarse porque salir del once puede complicarte participar en el playoff. Es momento para que la gente no deje nada por el camino, esté muy concentrada y su aportación diaria sea muy grande", dijo.



Este sábado tendrán enfrente al Tudelano, que llega al estadio de Riazor ya descendido, pero en un buen momento de resultados y la semana pasada se impuso al Racing de Santander, campeón del grupo.



"El otro día ganó con mucha solvencia al Racing de Santander. Muchas veces el no jugarte nada te quita tensión y probablemente, al menos en resultados, están en su mejor momento. Desde el minuto uno tiene que quedar muy claro lo que nos jugamos nosotros", advirtió el técnico del Dépor.

Borja tendrá las bajas de Álvaro Rey, Víctor y Trilli. Este último se entrena con el grupo pero el técnico desvela que las molestias en el tobillo no han desaparecido: "No tiene el alta. Tiene la dolencia que le ha apartado de estar con nosotros y sigue ahí. Todavía tiene una limitación muy grande en el pie. Entrenando le podemos controlar muchas cosas pero a la hora de competir todavía está muy lejos"