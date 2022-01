Borja Jiménez (Deportivo): “No habrá nada decisvo hasta abril”

El Deportivo inicia el domingo ante el DUX una serie de tres partidos en siete días. Borja Jiménez repasó la actualidad del equipo coruñés

CÉSPED ARTIFICIAL Y EL DUX

Es campo es el que es. No lo vamos a usar como excusa, es igual para los dos. Ell DUX tiene la idea clara, tiene buen trato de la pelota. Junta jugadores para dominar, con futbolistas contrastados como Barral. Somos las mejores rachas y nos lo va a poner muy difícil. Te diría más, a ellos el campo tampoco les ayuda, estoy convencido.

JAIME SÁNCHEZ

Jaime no va a viajar esta semana pero intuyo que el lunes se entrenará con normalidad.

MIKU, APERCIBIDO

No forzarán la quinta para estar ante el Racing de Santander: “me da igual. La podríamos haber forzado hace semanas. Hacer planes a largo plazo, en el mundo del fútbol, es equivocarse”

SEMANA DECISIVA

Ponerte a pensar ahora si esta semana es decisiva es volverte loco. No habrá nada decisivo hasta abril. Estamos en enero. Cuando miras muy lejos, no ves nada

PARTIDO ANTE EL RACING

Importantes son todos los partiidos porque hay que hacer una puntuación. No he percibido que estén pendientes del Racing. La sensación es que queda lejos. Hay mucho trabajo por delate y no sabemos cómo estaremos el jueves. Independientemente de cómo, es una situación que hubiésemos firmado todos al principio.