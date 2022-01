Borja Jiménez (Deportivo): “Habrá cambios pero no una revolución”

ROTACIONES

“Habrá cambios, no muhos. No como en la Copa, pero nuestra intención es ganar el partido. Habrá cambios pero no una revolución como en la Copa del Rey. Haremos camios porque hay gente con dolores. Muy tranquilo porque confío en los jugadores”

BAJA DE MIKU

“Tenemos jugadores con molestias y golpes. Nos quedan el entrenamiento de mañana. Siempre hemos intentando el rock and roll. El equipo está en un buen momento. Tenemos variantes para la baja de Miku. Saldremos a ganar”

ZAMORA

“En los tres últimos partidos han acumulado tres victorias. Están en buena dinámica. Han cambiado a algún jugador, como el caso de Jordan. Será un rival difcíl. Creo que en la segunda vuelta, los puntos que se lograrán son menos, pero iremos a por la victoria. Tendremos nuestras opciones”

“Zamora ahora es un equipo que está muy junto a nivel defensivo. Acumulan muchos jugadores cerca del área. Vamos a intentar desmontar todo a través de la pelota. Seguiremos fieles a lo que venimos haciendo”

MERCADO. SITUACIÓN DE MENUDO

“Intentamos llevar a los que creemos que están mejor. Siempre vamos a sacar de qué hablar. Voy a intentar acertar llevando a los que crea que que nos dará mejor rendimiento

No tengo ninguna noticia de que vaya a ver nguna variación en la plantilla. A priori no esperamos ningún movimiento salvo que alguno quiera salir”

RENOVACIÓN DE NOEL

“No te puedo decir mucho. Si a mi me preguntan, diría que no estará en ningún sitio mejor que aqui. El club está haciendo un esfuerzo enorme para que se quede, pero tiene que decidir él. Estpu encantado con su evolución y actitud. La renovación un tema personal suyo, yo quiero que se quede. No le he preguntado y es un jugador del primer equipo más”

