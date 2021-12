Borja Jiménez (Deportivo), a favor de las cláusulas del miedo

Víctor García no podrá jugar el domingo con el Deportivo por la cláusula del miedo que el Valladolid incluyó en su contrato de cesión. Borja Jiménez pierde a su lateral derecho titular, pero entiende perfectamente la decisión del club pucelano: “A mi me parece bien. Si tienes un jugador, le das salida y te gana el partido.. le estás pagando. La entiendo perfectamente. Yo haría lo mismo”. La ausencia de Víctor se une a la de Lapeña, en este caso por sanción. “El tema de las bajas, ningún problema. Tenemos jugadores igual de capacitados que Víctor y Lapeña. Problema, ninguno”, indicó Borja. Trilli y Trigueros pueden ser sus sustitutos.

El equipo es líder, con cuatro de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, pero lleva dos empates seguidos. El preparador blanquiazul no ve muchas similitudes entre las dos igualadas: “El día del Bilbao Athletic sí creo que merecimos adelantarnos en el marcador y luego fuimos a contracorriente. En Ferrol no fuimos tan dominadores. No creo que hayan sido dos partidos parecidos en cuanto a volumen de ocasiones. Seguro que el domingo vemos un partido abierto. Asumen riesgos y van bien hacia adelante. Quizá sea un partido más similar al del Athletic, con idas y venidas, porque nosotros también nos sentimos cómodos”.

Por último, Borja se refirió a la designación de otro colegiado cántabro para el duelo ante el Valladolid Promesas después de la polémica de la semana pasada, donde algunos jugadores blanquiazules como Lapeña pedían cuidar ese tipo de cosas. El técnico quiere pasar página: “Conozco perfectamente al árbitro y es muy buen árbitro. No dudo en ningún momento de la integridad del colectivo. Tenemos que salirnos de eso porque sería buscar especulaciones donde no las hay. No podemos cargarles de responsabilidad. Nos sorprendió ese día y ya está”.