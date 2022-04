Borja Jiménez (Deportivo): “El equipo está recuperado”

ANTOÑITO

Es un jugador de unas características claras: lateral alto, con llegada, con buenas situaciones de centro... cumple los requisitos que buscamos para el lateral. Estábamos poniendo parches. Ahora tenemos un jugador específico

En principio, si todo es normal, viajará a Talavera como uno más. No llegará en su mejor estado pero viajará y estará con nosotros

TRILLI

No soy nada optimista con él y por eso el club toma la decisión de incorporar a otro jugador. Sus sensaciones no son buenas y no hay mejoría, ni nada me indica que vaya a ser mejor en las próximas semanas

Está intentando hacer cosas dentro de lo que le permite su pie, pero sin pelota. Es un proceso largo. Hay que dejarle espacio, que saben que estamos ahí para lo que necesiten, pero preguntarles cada semana como está y que te digan que les molesta, es frustrante para él. Que vaya mejorando y que esté disponible si tenemos suerte

ALINEACIÓN INDEBIDA BILBAO ATHLETIC

Sobre el tema del Bilbao Athletic, no se los plazos. Estamos tranquilos porque creemos que es obvio y pensamos que nos darán los dos puntos. Lo doy por hecho

SENSACIONES DEL EQUIPO

El equipo está recuperado. Yo creo que está recuperado. Quedan partidos difíciles pero el objetivo es ganar. Es momento de pensar que estamos en el proceso