Borja Jiménez (Deportivo): “No creo en manos negras”

DIFERENCIA CON EL RACING DE SANTANDER

“Claro que lo veo factible. 33 o 36 puntos en juego, tres puntos no es diferencia, van a pasar muchas cosas. Ellos están en su mejor momento. Hay que aceptar que están en su mejor momento y nosotros en el peor, pero eso se va a equilibrar. Ahora que ellos están muy bien es momento de estar convencidos de ganar, de que la distancia no se dispare e intentar recortar”

DIRECTIVA

“Para que yo pueda estar tranquilo ellos tienen que estar tranquilos, y eso es lo que me transmiten desde la dirección deportiva y la dirección general. Hay mucha tranquilidad porque sabemos que iba a ser difícil desde el principio pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Para competir y sacar un buen rendimiento necesitas que toda esa gente que está alrededor del club esté tranquilo. La hay y hay confianza”

ARBITRAJES

“No puedo creer en la mala fe de los árbitros. Que hemos tenido algo de mala suerte? Pues igual sí. Es algo que no podemos controlar. El árbitro de mañana es buen árbitro. Nadie quiere hacer mal su trabajo. No creo en manos negras. Si creyese eso, no iría a jugar”

¿EQUIPO PREVISIBLE?

"No creo que sea previsible. Nos enfrentamos a bloques bajos y ahí no podemos atacar los espacios. Estamos trabajando en ello. Creo que cada vez vamos haciendo más cosas, más situaciones de área"

NOEL

“Cuando ha estado bien lo hemos puesto y cuando no ha estado tan bien no lo hemos puesto. Vuelve a estar bien y nos va a aportar muchas cosas. Será importante y hay que tener paciencia. Estamos en el día a día e intentamos poner a los mejores. Noel es muy bueno y nos dará muchas cosas"

ALTAS Y BAJAS

La situación no ha cambiado. Ian y Trilli han entrenado con normalidad, con las molestias que tendrán unas semanas. Trilli parece que lo tiene más controlado y parece que poco a poco va mejor

