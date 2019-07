Borja Galán: “Me fui un año de 'Erasmus' y ahora he vuelto”

Borja Galán es ya jugador del primer equipo blanquiazul a todos los efectos y tiene contrato en vigor por las dos próximas temporadas. En su presentación oficial como jugador deportivista, el extremo madrileño se ha mostrado muy feliz por haberse “ganado el derecho a volver”. “Vine hace casi tres años, estuve dos años en el Fabril, me fui un año de 'Erasmus', ahora he vuelto, mi novia es de aquí, tengo muchos amigos aquí. Es una ciudad espectacular. Aquí estoy muy a gusto, se vive muy bien, se come muy bien. La verdad es que estoy encantado aquí y deseando estar muchos más años”, aseguró.

Tras estar la temporada pasada en el Alcorcón a las órdenes de Cristóbal Parralo, el atacante siente que ha dado un paso adelante. “Si echo la vista atrás, doce trece meses, ahora me siento mucho más jugador. He jugado 35, 36 partidos en la Segunda División. Es un bagaje importante y creo que he crecido como jugador y como persona”.

Han transcurrido solamente dos días de pretemporada, pero en el vestuario blanquiazul ya conocen la idea de equipo que maneja Juan Antonio Anquela. “Va a querer un equipo con intensidad, con identidad. Sabemos que a él le gustan los equipos intensos, que metan la pierna y por supuesto jugar al fútbol porque, cuando se habla de tener personalidad y carácter, no es solo sin balón, no solo apretar, sino también con la pelota”, declaró Borja Galán.

El extremo llega con el objetivo de luchar por tener continuidad y también por devolver al Deportivo de La Coruña a Primera División. “Los rivales te aprietan y yo que he estado en un equipo que no es el Depor, cuando vienes aquí, juegas contra el Dépor tienes ese punto de motivación extra. Jugar contra el Dépor es jugar contra un grande y tenemos que ser conscientes de ello”, finalizó.