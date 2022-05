El Deportivo recibe mañana desde las 18:30 horas a Unionistas en Riazor en el último partido de la fase regular sin nada en juego. El equipo coruñés no se juega nada y Borja y el vestuario ya piensa en el play off.

PLAY OFF

“Todavía no he percibido el ansia por el play off, pero sí puede ser que lo hayamos escuchado más que la palabra Unionistas”

Once del play off: “Hay dudas en tres o cuatro jugadores. Se lo he transmitido así a los jugadores. Si alguien hace dos goles y va con la flecha para arriba, son cosas a tener en cuenta. Alguno puede tener opciones reales. Ha sido una semana llamativa en cuanto a sensaciones”

“Es verdad que después de la victoria del otro día nos ha permitido trabajar cosas de cara al play off e ir controlando las cargas, aunque nunca se sabe si es mejor que jueguen o que no jueguen. Los chicos no bajan el ritmo y es una semana positiva. Le damos importancia al partido de mañana. Terminar ganando es positivo”

BRAIS VAL, NOVEDAD

“El hecho de Brais nos hace la línea defensiva entera, también medio centro defensivo. Todo el año ha tenido una predisposición muy buena, siempre con una sonrisa y se merece estar con nosotros”

UNIONISTAS

“Las sensaciones van a ser buenas. Los que van a jugar mañana tienen muchas ganas de hacerlo bien”

“Intentar correr el menor riesgo posible, aunque habrá jugadores que mañana participen y qie jugarán el play off. A nivel de sanciones, el menor riesgo posible. No se sabe si es mejor competir mañana o entrenar el domingo en Abegondo. Tengo el convencimiento de que haremos un buen partido. El hecho de ponerse la camiseta, y más en jugadores que no han tenido minutos o chicos joven, nos darán esa ilusión”