Borja (Deportivo): “La idea será la misma, nos ha permitido ser líderes”

TRES DERROTAS

Haciendo el análisis de los tres partidos, creo que hemos merecido casi ganar los tres, y más después de analizar el del miércoles. Hicimos 48 acercamientos por 8 de rival. Es verdad que hicimos centros sin remate. El problema es que no estamos teniendo tanto acierto en las áreas. No por el remate si no por no estar en el sitio. En la nuestra, nos hacen ocasiones claras, poco puede hacer Ian. En el juego colectivo, más rápido no se puede llevar la pelota. El margen de mejora es atacar mejor los espacios dentro del área rival

Los equipos predestinados a ser campeones pasan momentos malos. Es abrir las orejas. Es darle normalidad, aunque la derrota no tiene cosas positivas

ASPECTO MENTAL

No es la duda de los jugadores, es algo generalizado. Cuando no ganas crees que todo es un desastre.

Enseñando qué cosas hacíamos antes mejor que ahora. Demostrando con imágenes todo lo que estamos haciendo bien. Y sobre todo, que, a fecha de hoy, son los líderes del grupo y son los jugadores que mejor han hecho las cosas. Su confianza tiene que ser muy alta

IDEA DE JUEGO

La idea va a ser la misma. La idea no va a cambiar porque nos ha permitido ser líderes muchas semanas. La idea de ser ofensivo y atacar, aunque sabes que te expones. Si por algo se caracteriza mi equipo es por ser ofensivo desde el inicio. Que tengamos las armas para ganar, no porque el rival se equivoque. Es para lo que está construída esta plantilla

CAMBIOS EN EL ONCE

No he sido partdiario de rotaciones ni de reservar gente. Intentaremos poner a los mejores. Puede haber seis o cambios o ninguno. Intentaremos acertar con el perfil de jugadores para ganar.

BAJA DE ELITIM

Jugadores con las características de Juergen no tenemos pero no hay problema. Buscaremos diferentes soluciones, pero no es algo que nos deba preocupar en exceso, tenemos una plantilla muy amplia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado