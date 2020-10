Borges, sobre el artificial: “No nos agobia pero sí hay que tenerlo en cuenta”

Es la semana del césped artificial. El Deportivo cambiará de superficie en el partido del domingo ante el Unionistas. El estadio Reina Sofía de Salamanca no es de hierba natural y Fernando Vázquez ha decidido trabajar esta semana en el campo del San Tirso para adaptarse a la nueva superficie. De ese tema habló Celso Borges, uno de los capitanes, en Deportes COPE Coruña: “No nos agobia pero sí hay que tenerlo en cuenta. Sii riegan el césped o no cambia el juego. Nuestra manera de jugar no cambia, cambian algunas situaciones porque el bote cambia un poco. Hay que ir a ganar, da igual si jugamos en lodo”.

El centrocampista no es ajeno a las críticas que está recibiendo el equipo. Admite que no están jugando comoo se esperaba pero, igual que han hecho algunos de sus compañeros durante la semana, pide un poco de paciencia: “A veces nos cuesta arrancar e ir cogiendo el hilo a los partidos. Según pasen los partidos nos sentiremos más cómodos, pero no hemos estado bien y hay que empezar a tener buenas sensaciones pero sin caer en la desesperación. Es entendible las expectativas de la gente pero nosotros tenemos que trabajar”.

Tanto en defensa como en ataque, al Dépor le está costando dominar los partidos. Ofensivamente está teniendo problemas para crear ocasiones y la presión no está dando los frutos esperados, ya que no son capaces de robar cerca de la portería contraria. Borges lo analiza: “Es coordinarnos entre nosotros y entender mejor cómo realzar las cosas que quiere el entrenador. La pretemporada ha sido dura pero espero que eso sea una nueva base para llevar bien la temporada. Un cosa es consecuencia de la otra: si haces bien las cosas defensivamente, te plantas mejor, gastas menos energía en recuperar la pelota y tienes más para tenerla”. En ese sentido, admite las críticas de parte de la afición: “Es entendible que se ponga nerviosa pero las expectativas más altas las tenemos nosotros. No porque un equipo te haga correr de lado a lado dos o tres veces quiere decir que estés haciendo las cosas mal... tu puedes tener el control del partido y estar el otro equipo con el balón. Eres tu el que decides en qué momento quieres atacar pero ese momento es que estamos viendo que está descoordinado, pero a pesar de eso, situaciones que nos lleguen y que Carlos nos tenga que salvar, no”.

Para terminar, Borges reflexionó sobre las razones por la que tal vez el equipo aún no haya demostrado todo su nivel: “Es difícil de entender lo que es la adaptación pero uno trata de descifrar el juego en la división en la que juega. Unos venimos de no jugar, otros de lesión... y cada uno tiene su ritmo de aceleración y se trata de acelerar ese ritmo y que la curva sea ascendente”