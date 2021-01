Borges: “Los jugadores debemos dar un paso al frente”

El Deportivo vive una gran crisis en lo deportivo y lo económico. El equipo suma dos de los últimos quince puntos y lleva cinco jornadas sin ganar. El domingo llega a Riazor el líder, un Unionistas que aventaja ocho puntos más que los blanquiazules. Celso Borges es uno de los capitanes y entiende que es el momento de los jugadores: “Estamos deseando revertir la situación, que llegue el partido y poder lavarnos la cara. Cada partido es una final. Si no ponemos todo no seremos capaces de lograr el objetivo. Los jugadores debemos dar un paso al frente”. El tico cree que el problema no se puede focalizar sólo en un asunto físico. En concreto, él se ve en buen estado: “No me noto pesado. Físicamente me noto mejor que otros años y tengo 34 'tacos'. Es una cuestión colectiva. El equipo necesita una victoria desesperadamente. La recuperación de un partido que ganas es diferente. Achacar el problema a lo físico, no”. También habló del alto número de lesiones: “Se dan por un cúmula de razones. Hemos tenido un poco de mala suerte en eso. Estamos deseando que estén de vuelta pero sobre todo que recuperen bien”.

Ha sido una semana de reuniones. El lunes, la plantilla se encerró en el vestuario para analizar la situación: “En momentos donde no se saca resultados se trata de sacar esto adelante. Que cada sector sea capaz de dar lo mejor de cada uno. La conclusión es que tenemos que mejroar, que este nivel no es suficiente. Nadie nos regala nada. Lo que dijimos en pretemporada, con la camisa no se gana. En actitud y desempeño hay que dar un paso”.

Además, la palabra presión sale a relucir como uno de los motivos de los malos resultados: “Sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Tenemos una responsaibilidad que no podemos rehuir. Hay que ser humildes cuando no hacemos las cosas ben. Hay equipos que lo han hecho mejor y nos han ganado, esa es la realidad. Esperemos que el domingo se vea otra cara”