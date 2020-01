Beto da Silva, muy cerca de dejar el Deportivo

Las horas de Beto da Silva en el Deportivo parece que están contadas. El club trabaja en la salida del atacante y todo apunta a que el atacante regresará al fútbol de su país. Desde Perú, depor.com informa de los contactos con Alianza de Lima. Y es que Beto apenas ha tenido minutos en la primera parte de la temporada con la camiseta blanquiazul. Llegado el último día del mercado de verano en la operación que terminó con Rolan en México, los tres entrenadores que ha tenido el Dépor en estos meses no le han dado continuidad. Luis César dijo que era el futbolista con más calidad de la plantilla, pero que le faltaban otras cosas para ser titular. Ha dejado algún destello de esa clase, pero no ha sido titular en ningún encuentro y su futuro no pasa por Riazor. Además, el hecho de ocupar plaza de extranjero pone más complicado si cabe su continuidad en A Coruña. El club rastrea el mercado para buscar futbolistas y alguno de ellos ocupará esa plaza que dejará libre Beto da Silva.

Llegó cedido por el Tigres mexicano. Internacional son su país, el jugador era consciente de que tenía bastantes papeletas para terminar su etapa en la liga española. El pasado 12 de diciembre habló sobre sus planes de futuro: “Si el Dépor quiere que me vaya, me tendré que ir pero yo quiero quedarme”. En estos momentos, sabe que seguirá su carrera profesional en otro equipo, algo que se puede concretar en las próximas horas.

Hasta el momento, el cuadro gallego tan sólo ha anunciado el fichaje de Çolak para afrontar la segunda vuelta de la Liga, aunque el acuerdo con ABANCA hará que su tope salarial vaya a subir 2,1 millones de euros, por lo que la idea es realizar varias incorporaciones para aumentar el nivel del plantel de Fernando Vázquez. Además, también se trabaja en la salida de futbolistas de la actual plantilla como Christian Santos o Longo, que no están dando el rendimiento esperado.