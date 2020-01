Beto da Silva no se entrena para cerrar su salida del Deportivo

Beto da Silva ya no se entrena con el Deportivo para terminar de cerrar su salida del club coruñés. Tal y como contó su representante en DEPORTES COPE CORUÑA, el acuerdo entre las partes estaba prácticamente cerrado y no habría problema para poner fin a la estancia del atacante en A Coruña. El propio Dépor informa de que Beto no se ejercita en la ciudad deportiva de Abegondo con permiso del club, paso previa a anunciar de forma definitiva su desvinculación.

El futbolista no entraba en los planes de Fernando Vázquez y hace semanas que se le había comunicado su situación. El jugador lo asumió y su agente empezó a buscarle equipo. Maneja dos ofertas del fútbol de su país y de la MLS estadounidense, mercados que cierran más tarde que el español. Por ello, la fórmula más sencilla es que se produzca una rescisión del contrato y que Beto pueda negociar su pase a otro club, aunque tendrá que contar con Tigres de México, entidad de que que llegó cedido al Dépor el pasado mes de septiembre. Apenas ha tenido minutos durante la primera parte del curso.

FICHA PARA BORGES

La licencia de Beto además provoca que el Dépor libere una plaza de extranjero. Desde la Plaza de Pontevedra quieren que esa ficha sea para Celso Borges, Actualmente en el Göztepe turco, los dirigentes blanquiazules buscan llegar a un acuerdo para que el tico pueda retornar. Cuentan con el visto bueno del propio Borges, encantado con la idea de volver. Tampoco descartan a Insua, central del Huesca, aunque es una opción de cada día parece más complicada porque Míchel, entrenador del cuadro oscense, cuenta con el zaguero.