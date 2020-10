Bergantiños, a Tebas: “No entiendo el objetivo de intentar mancharme, me parece poco ético”

“No entiendo el objetivo de enredar con que mi nombre siga saliendo en los medios o intentar mancharme. Me parece poco ético. Parece que el único que tiene que dar explicaciones es un jugador del Deportivo que no ha hecho nada en todo el lío del Fuenlabrada ni en el tema sanitario. Espero que la justicia marque sus tiempos con todo el mundo. Yo estoy muy tranquilo”. Álex Bergantiños se pronunció sobre la decisión de la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas de recurrir el sobreseímiento de la causa contra el futbolista del Deportivo, después de que la magistrada no viese ningún tipo de delito. En apenas doce horas, se puso una denuncia por un audio de WhatsApp privado del futbolista a sus compañeros sobre el Dépor-Fuenlabrada que debía disputarse días después y en el que hablaba de 'paripé', dos policías viajaron de Madrid a A Coruña, detuvieron a Álex, lo llevaron a declarar a la comisaría de Lonzas y le quitaron su teléfono móvil.

El encuentro terminó con victoria blanquiazul por 2-1.

La jueza ya desestimó la personación de la LFP y el caso fue sobreseído provisionalmente por no haber indicios de delito, pero el pasado mes de septiembre, Tebas decidió recurrir. Se admitió la persanación de la LFP y ahora la patronal pretende reabrir el caso.

Bergantiños, que sigue con la conciencia tranquila, interpuso a su vez una denuncia el pasado 18 de agosto para que se investigase la actuación policial. “Lo que se pretende es que se investigue si se actuó bien hacia mi persona. Empiezas a ver en perspectiva cómo se hizo todo conmigo y ha sido un poco raro todo. No tengo nada que esconder. Sorprende que a mí me detengan enseguida para declarar, me hagan pasar el mal rato público, y luego lo demás vaya tan despacio y nadie explique siquiera la posible negligencia sanitaria. Yo he explicado mi audio, que los demás expliquen”, indicó ese día a la salida de la comisaría.