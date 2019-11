El Bergantiños solicita jugar en Riazor la Copa del Rey ante el Sevilla

El Bergantiños ha solicitado disputar en Riazor la eliminatoria de Copa del Rey contra el Sevilla el miércoles 18 de diciembre a las 18 horas. El club de Carballo se ha puesto en contacto con el Deportivo y con el Ayuntamiento de A Coruña para obtener su visto bueno y poder comunicar la nueva sede a la Federación Española de Fútbol. La petición se cursó esta mañana y están esperando la respuesta tanto de la entidad blanquiazul como del propio Ayuntamiento. El conjunto de Luis César tiene compromiso liguero en el estadio dos días después, el viernes ante el TenerifeLa Federación les comunicó ayer jueves que su campo de As Eiroas no era apto para la celebración del encuentro, y que tenía de plazo hasta el próximo lunes para determinar un nuevo emplazamiento.

El presidente del Bergantiños, Chano Calvo, no ocultó en DEPORTES COPE CORUÑA su decepción por no poder jugar en As Eiroas. Para el Bergantiños y para toda la comarca de Carballo la Copa del Rey es vista como una gran fiesta. La visita del Sevilla es un premio a la excelente campaña pasada en Tercera División, un premio para la plantilla, el cuerpo técnico, el club y, sobre todo, los aficionados. Es precisamente por ellos por los que han decidido solicitar Riazor. Las comunicaciones entre Carballo y A Coruña son buenas y eso facilitará el traslado de la hinchada. De todos modos, Chano Calvo no quiso descartar otros emplazamientos como San Lázaro.

El Bergantiños ocupa en estos momentos el puesto 16 del grupo I de Tercera División, con 15 puntos en 14 partidos. Los malos resultados hicieron que la directiva cambiase de entrenador. Miguel Figueira dio paso a Borja Facal, exjugador del club y ahora el nuevo inquilino del banquillo.