Bergantiños, sobre el Celta B-Dépor: “Es un partido distinto”

CRÍTICAS AL EQUIPO

“Estamos en construcción. El problema que estamos teniendo es la distancia entre nosotros. Distancias no correctas entre la fase de creación a la de finalización. No está costando la fase de tres cuartos. Creo que no solo es un problema de a creación sino de ocupar los espacios. El otro día en casa, de la línea de atrás a la de delante había mucho espacio. Son coordinaciones que tenemos que ir cogiendo”

“Hay que tener tranquilidad. Llevamos 7 de 9. Está claro que la gente quiere más. Nosotros somos los primeros que queremos más. Estro es un proceso. El año pasado ganamos los cuatro primeros y no ascendimos. Hay que creer en el proyecto. Dentro tenemos que tener la mente fría, sabiendo las cosas que debemos mejorar. Esto es una carrera”

AFICIÓN

“Es bueno que haya preocupación porque eso significa que la gente está pendiente y vive para el Dépor. Te preocupa porque lo quieres y te apasiona. Eso nos tiene que hacer estar más alerta que nunca y responder a esta exigencia. Mantener la cabeza fría pero que la gente esté preocupada es bueno porque está pendiente”

CRÍTICAS A SU JUEGO

“Intento estar un poco al margen. Llevo mucho en esto. Cada aficionado y periodista tiene su opinión. Llevo mucho aquí y siempre estás más expuesto. Se las cosas que hago bien y las que hago mal. Tengo autocrítica. Tenemos que tener la mente fría para analizar todo. Hay tantas opiniones como aficionados”

CELTA B Y BALAÍDOS

“Como deportivista y coruñés es un escenario que no gusta vivir pero es la realidad. Todos esperamos que lo antes posible el Dépor esté donde se merece pero el fútbol es presente y ese es ganar al Celta B”

“La gente lo palpa. Es un partido diferente y el jugador lo sabe. Es un partido distinto y jugaremos en un estadio de Primera. Para nuestra afición es importantísimo”

CÓRDOBA

“Somos el equipo más mediático de la categoría con diferencia y es lógico que todos nos quieran utilizar. Todos nos utilizan interesadamente. Siempre interesa dar al Dépor como favorito y privilegiados y hacerse un poco la víctima ante el Dépor. Sabemos que es así y defendernos cuando no sea justa. Yo podría hablar de nombres o de presupuestos pero no es elegante empezar a dar nombres y debemos estar al margen”

LUCAS

“Lucas tenía esa ilusión de poder venir a ayudar. Son situaciones complejas porque está en una categoría superior y con contrato. Se de sus sentimientos y tiene esa espina de revertir esa situación. Ojalá pueda vovler en un futuro cercano y darnos ese gran fútbol”