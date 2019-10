Bergantiños reconoce que han tocado fondo

El Deportivo ha tocado fondo. El equipo coruñés sigue su caída libre y no es capaz de poner fin a la mala racha de resultados. Sólo una victoria, en la primera jornada ante el Oviedo, y partidos con malas sensaciones e imagen pésima. En zona de descenso a Segunda B, le tocó dar la cara al capitán, a Álex Bergantiños: "Peor no lo podemos hacer. Los errores que tenemos son impropios del nivel de los jugadores que hay".

El pivote reconoce que el vestuario está tocado, empezando por Anquela, que sigue en el alambre y que puede estar viviendo sus últimos horas como técnico del cuadro blanquiazul. Álex quiere mantenerse al margen de un posible cese del técnico: "No me corresponde a mi hablar de eso. Vosotros tendréis datos de cambios que han ido mejor y peor. No me corresponde valorarlo. Anquela está tocado, como todos. Lo que nos transmite es que vamos a salir de esta situación y que tenemos que limpiar la mente".

La afición también está muy enfadada y, a través de las redes sociales, se está organizando una protesta para antes del encuentro del domingo ante el Almería. Bergantiños entiende el estado de ánimo de la grada pero espera que puedan tener su aliento durante los noventa minutos: "Siempre hay que respetar al aficionado. A mi me gustaría que fuese al final del partido cuando juzguen".

Por otro lado, Montero ha sido convocado por la selección española sub 21 y se perderá el compromiso frente a Las Palmas. Se unirá a la ausencia de Lampropoulos, citado por Grecia.

La plantilla realizará mañana la última sesión de entrenamiento previo al partido contra el Almería, que marcará el futuro del entrenador.