Bergantiños: “Nos hicimos daño internamente”

“No hemos medido bien todo lo que pasó. Nos hemos hecho mucho daño internamente y eso se ha reflejado en el exterior. Se han cometido muchos errores en todas las partes del club, los jugadores los primeros. Hay que asumir las consecuencias. Todos estamos encadenados. Hay que vivir el presente, construir y aprender de los errores y que el Dépor esté cuanto antes dónde se merece”. Es una primera reflexión de Álex Bergantiños, capitán blanquiazul. El coruñés ha vivido muchas cosas en su carrera profesional. Este verano le ha tocado lidiar con el ERE que ha puesto en marcha el club, y que afecta tanto a trabajadores como a jugadores: “Prefiero no hablar mucho. Se que habrá más reuniones de la mesa negociadora del ERE y ver qué situaciones hay. Hay situaciones muy dispares. Hay que respetar las condiciones de cada trabajador. Algún día escribiré un libro sobre cómo se hicieron algunas cosas”. En ese sentido, cuenta sus sensaciones durante estas semanas: “Son momentos no agradables. Me han tocado vivir todo tipo de momentos, pero son cosas que hay que ir llevando. Como compañeros debo ayudar. Son momentos no agradables. A nivel personal, intentando ser lo más justo posible y, cuando salga de aquí, tener la conciencia tranquila”.

OBJETIVOS DEPORTIVOS

El equipo inicia el domingo un nueva temporada, con la visita del Celta B a Riazor: “El objetivo tiene que ser el ascenso. ¿La exigencia? ¿Quién marca la exigencia o la obligación?. Para el club es muy importante ascender al fútbol profesional pero seguro que hay otros equipos que tienen ese mismo objetivo. Desde la tranquilidad, el objetivo será ascender pero debemos aprender lo que pasó el año pasado, esa ansiedad que había. Es parte del fútbol. Habrá momento de todo. Hay que pedirle al equipo que esté arriba porque somos una de las mejores plantillas de la categoría”