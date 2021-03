Bergantiños: "Estoy orgulloso de mi carrera"

INVESTIGACIÓN DE SU DETENCIÓN

“A mi nadie me ha dicho nada. Yo desde el primer momento dije que tenía la conciencia tranquila y que me pareció extraño todo. Que investiguen si se vulneraron mis derechos y si hay responsabilidades, que las depuren”

CASO FUENLABRADA Y LA RELACIÓN DEPORTIVO-TEBAS

Reconoció el nuevo presidente, Antonio Couceiro, que el nuevo Consejo de Administración tiene la idea de mejorar las relaciones con la Liga y con su presidente, Javier Tebas. “Totalmente de acuerdo en que el Dépor tiene que tener la mejor relación con todos los estamentos del fútbol. Eso no quita que se tenga que investigar todo el Caso Fuenlabrada. Son cosas independientes y cada uno tiene que seguir su camino. El Dépor tiene que tener la mejor relación con todos los estamentos, pero eso no quita que gente de esos estamentos hayan actuado mal en determinados momentos”

JORNADAS SIN JUGAR

“Siempre quieres ayudar desde el campo pero eso no depende del jugador. Siempre sufres más desde fuera, estás más nervioso, y más por el año que llevábamos y la situación crítica, con el fantasma del doble descenso el día de Pontevedra, algo que no quiero ni pensar para el club. Ha sido duro. Hemos salvado un momento muy crítico y ahora a ver hasta dónde podemos llegar. Como mínimo, asegurar esa nueva Segunda B”

DÍA DE LA MARMOTA

No es la primera vez en su carrera que no empieza entrando en los planes de un entrenador y acaba como titular: “Me hace sentirme más orgulloso de mi carrera. Siempre he intentado competir y dar el máximo. En función de mis cualidades, he ido convenciendo a mis entrenadores. Estoy muy orgullos de mi carrera. Disfruto de mi profesión y disfruto siempre. Si acabo siendo útil, es que algo haré bien”

SALIDA DE FERNANDO VÁZQUEZ

“El cambio de entrenador fue difícil. Fernando tenía el cariño de todos y yo tengo una relación personal que me une más que con otros entrenadores. Es un amigo pero sabemos cómo funciona y hay que asumirlo”

REFLEXIÓN FINAL

“Los últimos años han sido muy intensos. Tengo para escribir varios libros. Desde el no ascenso en Mallorca, mi operación, estar veinte partidos sin ganar, luego sacar la cabeza y acabar con una pandemia y el Caso Fuenlabrada. Ahora verte en Segunda B con este formato... es muy intenso y difícil de vivir desde dentro. La manera para crecer y salir de esta situación creo que sería fundamental dar un poco de estabilidad. Que la ciudad y todo lo que rodea al club tenga un poco de paciencia. Todos querríamos volver a Primera en un año o dos, pero a veces las cosas requieren tiempo. Tenemos que dar un clima de estabilidad y eso ayuda al equipo a los jugadores a competir. Este año nos ha costado asumir el proyecto, el tener paciencia en determinados momentos. En ninguna categoría se consiguen los objetivos en diez jornadas y este formato te penaliza. Ojalá estemos a tiempo de entrar en la fase de ascenso y, si no, asegurar el tercer nivel y dar tiempo a todo. Que se estabilice la pandemia, Riazor lleno, y estar unidos y tener paciencia. Venimos de muchas guerras, de nos saber en qué nivel estamos. Después de los años gloriosos, se hace difícil tener estabilidad y a veces tocando fondo, como es el descenso a Segunda B, puede ser la bofetada que nos haga empezar a unirnos para ir de la mano y llegar al potencial del club y la ciudad, que es importante