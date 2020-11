Bergantiños: “Espero que Tebas tenga que declarar”

Javier Tebas se refirió Caso Fuenlabrada el pasado fin de semana en un acto organizado por MARCA. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional habló de presiones y de pasiones exageradas e incluso acusó a la Xunta de Galicia de preparar pruebas, cuestionando el expediente abierto por el Gobierno gallego “¿Estará tratando igual la Consellería de Salud la Xunta los miles de brotes de COVID que hay en Galicia? Deben estar saturados (solo en nuestro expediente hay 4000 folios) pero no quiero pensar que no tratan por igual a todos los casos y que pueda haber otros intereses... “, dijo a través de la red social Twitter.

Estas palabras de Tebas han sido respondidas por el capitán del Deportivo, Álex Bergantiños: “No me sorprenden sus declaraciones viniendo de quien vienen. Tebas escoge muy bien dónde habla, con sus medios. Espero que al final tenga que pasar a declarar para explicar qué hicieron, cómo lo hicieron, si intentaron o no salir de la ciudad. Hay muchas cosas en el aire”.

El jugador coruñés es, por ahora, el único que ha tenido que declarar delante de la policía, en una detención criticada por la jueza del caso por el audio de whatsapp que mandó a sus compañeros, una detención que ha sido denunciada por el propio Bergantiños. Álex sólo pide que se investigue a fondo lo ocurrido en este asunto para saber realmente qué ocurrió: “No se trata de a favor o en contra del Depor, pero se tiene que explicar lo que se hizo y cómo se hizo. Si un juez dictamina que todo se hizo bien, pues ya está. Nosotros solicitamos algo que consideramos justo, que era parar la jornada, y hay muchas interrogantes de cómo se hizo todo. ¿Por qué no se paró? ¿Qué intereses había para parar sólo nuestro partido? ¿Por qué se hizo de esta manera, por qué se decidió así y quién? Que se estudie la vía sanitaria y la deportiva con jueces de verdad, no con jueces interesados de liga, federación o CSD, con los que no saben qué intereses hay o cómo se postulan. Que sea alguien independiente el que lo analice”.

Tebas dijo que nunca había recibido tantas presiones: “Es su estrategia, que parezca una cosa de los coruñeses o de los gallegos. El club y la ciudad actuaron con responsabilidad y estoy muy orgulloso. Yo iré ante cualquier juez. Veremos si Tebas y La Liga hacen los mismo en donde tienen que hacerlo y no en los medios que ellos quieran”, le responde Bergantiños.