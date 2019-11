Bergantiños cifra la salvación en 48-50 puntos

Álex Bergantiños no esconde la crítica situación que atraviesa el Deportivo. El capitán blanquiazul es realista y considera que el momento es delicado y que hay que reaccionar de forma urgente. El Dépro es colista, sólo ha ganado un partido, el 18 de agosto al Oviedo, y está a cinco puntos de la permanencia. “Es una situación límite y hay que ganar ya para cambiar la dinámica. Ojalá sea este domingo”. Álex cree incluso que la grandeza y el objetivo inicial que tenía el club al inicio de la temporada hace que la cuesta sea aún más empinada: “Lo que necesitamos es ganar y coger la confianza de ver que no somos tan malos para hacer la temporada que estamos haciendo. Es un momento muy duro para todos. En un equipo que tiene otras aspiraciones quizá sea más difícil de levantar pero hay que ser fuertes y tener la personalidad para revertir la situación. Te ves colista y es un momento impactante y difícil de gestionar”.

Con 11 puntos en 17 jornadas, al conjunto que ahora entrena Luis César le queda un largo camino por delante para lograr la salvación: “Las cuentas son las de siempre. La salvación estará entre 48 y 50 puntos y no creo que vaya a cambiar. Lo que tenemos que hacer es intentar salir poco a poco porque tenemos mucho camino por recorrer por el lastre que llevamos”.

Por último, también habló sobre los movimientos institucionales de las últimas horas, con la petición de Loira de que deleguen las acciones en Lendoiro y que este encabece una candidatura al actual Consejo de Administración. El centrocampista no cree que todo esto influya en el vestuario: “Dentro me parece difícil. Lo que respiramos es fútbol y la mala situación que tenemos y hace que todo lo demás no llegue. Es parte de este negocio. Cuando las cosas van mal es lógico que se hable de cambios y hay que asumirlo”