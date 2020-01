Beauvue: "Seguro que veremos mis piruetas en Riazor"

Beuavue ya ha sido presentado como nuevo futbolista del Deportivo. Firma por lo que resta de temporada y una más en caso de seguir en Segunda División. El atacante llega procedente del Celta para reforzar la plantilla de Fernando Vázquez y ayudar al equipo a salvar la categoría. Ante el Cádiz, estuvo a punto de debutar, pero los problemas físicos de Peru hicieron que el técnico tuviese que meter a Bergantiños. Y es que llega en buen estado de forma. No ha jugado en la primera parte de la temporada, pero no porque estuviese mal: “Toda la gente lo sabe. Me preguntaban por qué el míster no te deja jugar y siempre respondía que no tiene que ver con él, sino con más arriba”. Las informaciones que llegan desde Vigo indican que como no quiso irse en verano, los dirigentes decidieron que no vistiese más la camiseta celeste. Pasó meses muy duros: “Es lo más difícil de mi carrera. No poder jugar y no por decisión de la persona que te ve cada día. Nací en una isla y ya se como de dura es la vida. Dios te mete cosas por el camino”.

Beauvue es conocido como 'Air' Beauvue por su gran capacidad de salto. El de Guadalupe espera que Riazor pueda disfrutar de sus acrobacias: “Sí, seguro que veremos mi piruetas”.

El atacante era alguien querido en el vestuario del Celta y no se libró de los vaciles por fichar por el Deportivo: “Sabían que para mi era una oportunidad de disfrutar del fútbol y primero en broma me decían: “te vas al rival, traidor”. Y Iago fue el que me puso en el pasillo para unos pocos golpes”.

Por último, el nuevo delantero blanquiazul habló del reto que tiene por delante: “Venir al Dépor y salvarlo del descenso sería una etapa muy grande en mi carrera”.