Beauvue: “Estoy muerto, el míster y Manu nos hacen trabajar muchísimo”

Claudio Beauvue asegura que la intensidad en los entrenamientos del Deportivo de La Coruña en la ciudad deportiva de Abegondo está siendo máxima. “Estoy muerto, muerto. Estoy muerto. El míster y Manu (Manuel Pombo, preparador físico) nos hacen trabajar muchísimo, muchísimo y es cierto que yo entrenaba por supuesto en mi casa y me metía mucha caña, pero sabemos que no es lo mismo cuando vuelves al campo. Es totalmente distinto. Estamos aguantando, trabajando duro y me encuentro bien, cansado, pero estoy bien”, confesó.

El atacante reconoce que jugar sin público supondrá un cambio importante. “No nos gusta jugar sin público, jugar así, pero la situación es una situación que nunca hemos vivido, tenemos que adaptarnos y jugar a este fútbol. No vamos a estar a tope físicamente. No va a ser un fútbol muy maravilloso, claro, porque sabemos que debemos tener más tiempo, hacer amistosos y también que con los aficionados este fútbol cambia. La situación es así y debemos actuar para acabar la liga y estamos felices de volver a trabajar y poder dar a la gente un poquito de ilusión en estos momentos difíciles”, indicó.

Preguntado por las palabras de Richard Barral, asesor del Consejo de Administración, en las que decía que creía que sería difícil ganar al Deportivo en el tramo final de campaña, Beauvue contestó: “Richi me lo pones muy difícil. Te quiero mucho, pero son sus palabras y su opinión, para mí vamos a ver. El papel que puede hacer el Dépor es que al final de la temporada esté en Segunda. Nada más y nada menos que estar en Segunda”.

El delantero de Guadalupe ha donado 450 mascarillas reutilizables a tres ONG de A Coruña y, a final de temporada, espera poder organizar un acto para repartir otro lote de 2.000 mascarillas entre los aficionados del Dépor, en un acto por fijar día y hora. “Soy un tío de pueblo. Ahora he vivido muchas cosas buenas, pero sé de donde vengo. Soy de una isla de Guadalupe, no he tenido muchas cosas en la vida cuando era pequeño, como mucha gente. Mi forma de ser y la educación que he tenido de mis padres fueron así, de ayudar cuando puedes y, cuando lo puedes hacer, sin dudar sin pensar. Lo hago de corazón. Ahora que podemos salir quería casi dar las mascarillas en mano a la gente. Aun no se puede hacer, pero mi idea era esa”, finalizó.