Beauvue confiesa que está tratando de convencer a Uche

Claudio Beauvue está comprometido al cien por cien con el nuevo proyecto del Deportivo para regresar a Segunda División. Después de confirmar su continuidad en el club blanquiazul, esta mañana ha confesado que está tratando de convencer a Uche Agbo para que siga también en A Coruña y que el deseo del nigeriano es permanecer en la entidad. “La verdad es que sí, que estaba hablando con Uche. No sé si puedo decir más cosas, no sé cómo va la cosa con el club, pero lo que es seguro es que él se quiere quedar, quiere ayudar al club y que el Dépor suba otra vez a Segunda, pero luego ya es cosa de clubes”, declaró.

El atacante de Guadalupe reconoce que el objetivo que tiene ante sí el equipo gallego no es sencillo, pero espera conseguir ser importante en la nueva temporada y aportar goles y asistencias. "Quiero ser importante, muy importante en este nuevo proyecto y apoyar y ayudar a todos mis compañeros. Si puedo meter el máximo de goles posibles, asistencias también, pero al final, espero que cuenten mis goles, pero también los puntos que debemos tener. Estamos aquí para trabajar y esperamos que el final será bueno”.

Beauvue explica cómo tomó su decisión de continuar en el Dépor. “He querido quedarme porque es muy duro también por la gente que trabaja alrededor del club, hay mucha gente que ya no trabaja para nosotros y hay muchas cosas en la vida. El dinero, vale, no voy a jugar gratis, pero hay que valorar algunas cosas y yo lo que es seguro que en mi vida es que me quedaré siempre con el valor de la gente, el sentimiento. Si me coges por el corazón, ya me quedo contigo. He ganado dinero en mi vida, pero hay que ser como tú quieres estar, Yo he tomado mi decisión y ahora mismo espero ayudar a la gente”.