El Básquet Coruña defiende terminar la liga en la cancha o que asciendan los dos primeros

La Federación Española de Baloncesto y los 18 clubes que compiten en LEB Oro acordaron ayer que no haya descensos esta temporada y avanzaron también en la fórmula para definir los dos ascensos previstos a ACB. Sin embargo, esta fórmula definitiva no se conocerá hasta la próxima semana.

Hay varias posibilidades sobre la mesa. Una de ellas es que asciendan directamente los dos primeros, que son Valladolid y Delteco Gipuzkoa. Otra de las alternativas es que se dispute un play off en una sede única, y una tercera vía sería que la temporada fuese considerada nula.

El Leyma Coruña, tercero actualmente en la tabla clasificatoria y con el 'basket average' a favor con respecto a los dos primeros, desea que la temporada pueda terminar de disputarse en la cancha. “El Leyma Coruña quiere jugar, intentar terminar la liga en la cancha. Sabemos que es muy difícil, prácticamente imposible, pero queremos que la Federación Española agote todos los plazos posibles antes de tomar la decisión de dar por cancelada la Liga”, explica el vicepresidente Juan Carlos Fernández.

En el caso de que las condiciones sanitarias no permitiesen esta vía, la directiva del club coruñés defiende el ascenso de los dos primeros, pero también dejando claro que si alguno de esos dos equipos, Valladolid y Gipuzkoa Basket, no pudiese reunir todos los requisitos para optar a ese ascenso, la posibilidad debería ser para el tercero, que es el Básquet Coruña. “Esperemos que se pueda jugar, aunque tenga que ser en julio. Y, desde luego, si no es posible terminar en ningún formato la liga este año, que los dos primeros clasificados tengan derecho de ascenso. Y si alguno de esos dos primeros no pudiera, que pase al tercero, que en este caso, somos nosotros”, finaliza el vicepresidente Juan Carlos Fernández.

Tras la reunión, el presidente del Carramimbre CBC Valladolid, Mike Hansen, señaló que “14 de los 18 equipos están a favor de los ascensos”, un hecho que no se daba en los últimos encuentros y que supone un progreso importante.

El Breogán, por ejemplo, defiende jugar una fase de ascenso con al menos ocho equipos o anular la temporada. El equipo celeste es octavo actualmente.