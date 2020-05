El Básquet Coruña cree que hay que buscar la manera para que haya ascensos a ACB

El presidente de ACB, Antonio Martín, señaló ayer, en declaraciones a la Agencia EFE, que la posibilidad de que la máxima categoría tuviese veinte equipos la próxima temporada supondría “una dificultad extrema”, y que lo más apropiado sería mantener el formato actual de dieciocho, sin descensos ni ascensos de LEB Oro.

Esto afectaría de forma directa a dos de los equipos gallegos en la categoría de plata, en concreto, al Leyma Coruña y al Breogán, que participarían en el play off de ascenso a ACB. En el club coruñés, que finalizó en la tercera posición, no están de acuerdo con esta postura, como manifiesta su vicepresidente Juan Carlos Fernández: “Entiendo la postura del presidente de la ACB, aunque no la comparto. Pienso que los ascensos y descensos son muy positivos y han sido muy positivos para el baloncesto español y lo que sí no puedo discutir es que seguramente según su opinión la Liga tiene que tener 18 equipos. Seguro que es así, que es mejor para la liga ACB, pero entonces respetando dieciocho plazas, con lo que tendrá que ver cómo hace para que haya descensos. Lo que no se puede creo yo es, de forma unilateral, decir que no hay descensos, que hay 18 equipos, no hay ascensos. Creo que eso no es bueno para el baloncesto y no es bueno para los equipos que desde LEB hemos invertido tiempo, ilusión y dinero etc, para intentar el ascenso”.

El Leyma Coruña ha dejado a once de sus jugadores en la ciudad herculina durante todo el confinamiento, precisamente a la espera de la posible disputa tanto del final del campeonato como del play off de ascenso.