De la Barrera, sobre su renovación: "No me quita el sueño"

ADIÓS AL ASCENSO

“Esto no para y tras esta decepción, ese domingo fue como fue, el lunes hemos visto cómo la gente está centrada en lo único importante, que es seguir haciendo las cosas bien. Seguir por la línea de las últimas fechas y ganar”

“La gente desde un primer momento te muestra su predisposción a seguir. El lunes, que sería el mejor termómetro, los jugadores que no tuvieron minutos hicieron una sesión tremenda.Y cuando uno está conectado, eso sucende. Y si uno lo está, no sucede. Estoy tranquilo, empezamos tranquilo la semana y con el paso de los días, la sensación es la misma: la gente está metida y conectada. Eso es lo que importa”

MARINO DE LUANCO

La llegada de Manel al banquillo cambió la dinámica. Con él, cinco victorias, dos empates y dos derrotas

“Hicieron números importantísimos. Consiguieron disputar esta fase y seguro que van a plantear un partdo con dificultados. Tienen buenos jugadores, a muchos nos hemos enfrentado en el pasado. En medio campo y ofensivos tienen jugadores diferenciales, buenos pasadores”

SU FUTURO EN EL DEPOR

“Lo que estamos haciendo es estar centrado en el presente y se llama Marino de Luanco. Es el único objetivo que tenemos todos, y cuando hablo de todos hablo también del club. Todo este tiempo sirvió para relacionarnos de la mejor manera. Hay 'feeling' entre todas las partes, el día a día es francamente bueno pero lo que pueda pasar o lo que no, no es algo que hayamos tocado”

“no es algo que me quite el sueño, que se confirme o que se deje de confirmar. He firmado un contrato hasta el 30 de junio. He venido con ganas de hacer cosas y de aportar y esto no ha acabado. Al contrario, quedan cosas sumamente importantes. Y el gran objetivo es asegurar la presencia de este equipo en la Primera Federación”